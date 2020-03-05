2020-03-05T19:43:33+03:00
Общество

В Воронеже отремонтировали дорогу на улице Новоселов

В частном секторе начали работы с помощью асфальтового среза
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В этом году гораздо раньше срока начались работы по ремонту дорог частного сектора с помощью асфальтового среза. На днях таким образом уплотнили грунтовку в переулке Новоселов в Коминтерновском районе.

- Список мест для ремонта асфальтовым срезом составляется с учетом обращений граждан и заявок от председателей территориальных органов самоуправления, - пояснили в управе. - Практика его использования признана эффективной. Ведь она малозатратна и не создает неудобств для пешеходов, а про ямы, выбоины и грязь можно забыть.

Заявки на этот сезон можно подавать в управу своего района уже сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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