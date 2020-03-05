Воронежцев приглашают на выставку эскизов студентов-архитекторов

5 Март 2020 2020-03-05T20:06:50+03:00

Авторы предложат свои варианты благоустройства сквера на улице 9 Января

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11 марта в Воронеже пройдет выставка эскизных работ студентов архитектурного факультета ВГТУ. На ней будущие специалисты предложат свои варианты благоустройства сквера «Солнечный» территориального общественного самоуправления «Сосна», расположенного на улице 9 Января, 298-298 «а».

Выставка пройдет в рамках ежегодного областного конкурса «Территория идей» и ее цель – изучение мнения горожан и их стимулирование к участию в развитии городских территорий.

Выставка будет работать по адресу: Московский проспект, 19 «а». Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU