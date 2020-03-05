2020-03-05T15:27:50+03:00
Происшествия

Будут судить воронежца, устроившего смертельную аварию на встречке

ДТП произошло в Рамонском районе полтора года назад
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи передают в суд дело 29-летнего водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, по вине которого произошла смертельная авария.

ДТП случилось 8 августа 2018 года около половины восьмого утра на 1-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель технически исправного автомобиля «Киа Sportage», следовавший в Рамонь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21150 под управлением 65-летнего жителя Воронежа, осуществлявшего маневр разворота с правой обочины.

В аварии водитель ВАЗ-21150 погиб на месте происшествия до приезда "скорой". Теперь виновника аварии будут судить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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