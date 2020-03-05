В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

5 Март 2020 2020-03-05T14:50:42+03:00

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Вечером в среду, 4 марта, в поселке Подгоренский на улице 3-го Интернационала загорелся жилой дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 17.39, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили в 18.03. Пламя повредило прихожую 3х4 метра в доме 8х8 м. На пожаре погиб находившийся в доме 67-летний мужчина. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU