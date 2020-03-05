Стали известны подробности смерти воронежского чиновника, найденного в водохранилище

5 Март 2020 2020-03-05T15:28:36+03:00

Следов насильственной смерти на теле пока не обнаружили

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Следователи поделились подробностями смерти воронежского чиновника Геннадия Атрещенкова, которого два месяца искал весь город. Напомним, 56-летний мужчина ушел из дома на Московском проспекте 8 января, через два дня к его поискам подключились полицейские и волонтеры, в конце января следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с безвестным исчезновением.

Тело Геннадия Атрещенкова 3 марта нашел рыбак в акватории прибрежной зоны Воронежского водохранилища поселка Рыбачий. Внешних признаков насилия не теле не обнаружили.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, а также другие необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.

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ИСТОЧНИК KP.RU