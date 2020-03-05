В Коминтерновском районе Воронежа у нарушителей изъяли 200 тюльпанов

5 Март 2020 2020-03-05T15:20:05+03:00

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Перед весенним праздником улицы Воронежа расцветают всевозможными букетами, которые можно купить прямо на остановке или на пороге супермаркета. Но вечером на месте этих стихийных торговых точек остаются коробки, обрывки праздничной упаковки и листья.

В преддверии 8 марта сотрудники управы Коминтерновского района и полицейские вышли в рейд по цветочной торговле. Акция прошла на хорошо знакомых жителям района улицах - Московском проспекте, в переулке Политехническом, на улицах Машиностроителей, Лизюкова, а также на Бульваре Победы. В ходе рейда у нарушителей изъяли больше двух сотен тюльпанов, которые продавались без соответствующего разрешения.

- Нарушители не платят налоги и не считают нужным содержать в порядке и чистоте территорию, оставляя после себя мусор, - рассказали в управе.

Цветы отправили на ответственное хранение. Вернуть их предприниматели смогут только после оплаты штрафа: от двух до пяти тысяч рублей по статье « торговля в неустановленных местах» Закона Воронежской области «Об административных правонарушениях».

Рейды обещают проводить в течение всех праздничных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU