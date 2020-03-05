2020-03-05T13:59:14+03:00
Общество

Воронеж попал в топ-5 самых неверных городов

Столица Черноземья расположилась на четвертом месте рейтинга
Юлия ДИДЕНКО
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Воронеж вошел в топ-5 российских городов, где проживают самые неверные люди. Представители агентства Zoom Market провели опрос жителей в 24 крупных городах страны. Респондентов спрашивали, считают ли они супружескую верность актуальной, осуждают ли измены, а также изменяли ли они сами.

Как сообщает интернет-портал «Новости Воронежа», самыми неверными россиянами стали жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. На четвертом месте расположились жители столицы Черноземья, затем идут волгоградцы и тамбовчане.

А вот в Новосибирске, Казани и Нижнем Новгороде сильнее всего ценят верность.

- 94% попавших в выборку респондентов считают, что супружеская верность остается для них актуальной ценностью, 71% опрошенных осуждают людей, которые «изменяли» своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами допускали адюльтер, — пояснили исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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