На воронежском водохранилище пьяный рыбак провалился под лед

5 Март 2020 2020-03-05T14:02:12+03:00

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Вечером 4 марта на воронежском море в районе дамбы ВОГРЭСовского моста под лед провалился рыбак. Спасателей вызвали на место около 20.00.

Как оказалось, лед проломился под 29-летним любителем рыбалки в десяти метрах от берега, мужчина смог сам выбраться из воды на льдину, но не рискнул уже добираться до берега. Вместо этого он вызвал знакомых. Которые в свою очередь позвонили в службу спасения. Мужчину вытащили на берег с помощью страховочного троса, сообщили в ГО и ЧС Воронежа. Выяснилось, что горе-рыбак был пьян. И от помощи медиков отказался.

Спасатели предупреждают: на сегодняшний день толщина льда на участках воронежского водохранилища составляет от 5 до 15 см, он рыхлый, поэтому выходить на него опасно! В случае ЧП звоните 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU