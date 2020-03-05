По ночам в центре Воронежа латают дорожные ямы
В Центральном районе Воронежа приступили к ямочному ремонту дорог струйно-инъекционным методом. В связи с дневной загруженностью магистралей работы проводятся в ночное время. Например, в ночь с 4 на 5 марта ликвидировали дефекты асфальта на участках улиц Ломоносова, Тимирязева и Морозова.
- Ремонт ведется с использованием литого асфальтобетона – материала, с которым можно работать при отрицательных температурах и повышенной влажности, - отметили в управе Центрального района. - Это временная мера, позволяющая оперативно устранять образовавшиеся ямы и выбоины после зимнего периода, а также предотвращать возможность образования более серьезных деформаций дорожного покрытия.
Участки с ямами выявляют как в ходе специальных объездов, так и на основании сообщений воронежцев.
В этом году таким образом уже отремонтировала отдельные участки Кольцовской, Плехановской, Ломоносова, Березовой Роще, Фридриха Энгельса, Докучаева, Загоровского, Кавалерийской, Транспортной, Большой Чернавской, переулка Фабричный, площади Ленина, и проспекта Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU