По ночам в центре Воронежа латают дорожные ямы

5 Март 2020 2020-03-05T13:12:27+03:00

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В Центральном районе Воронежа приступили к ямочному ремонту дорог струйно-инъекционным методом. В связи с дневной загруженностью магистралей работы проводятся в ночное время. Например, в ночь с 4 на 5 марта ликвидировали дефекты асфальта на участках улиц Ломоносова, Тимирязева и Морозова.

- Ремонт ведется с использованием литого асфальтобетона – материала, с которым можно работать при отрицательных температурах и повышенной влажности, - отметили в управе Центрального района. - Это временная мера, позволяющая оперативно устранять образовавшиеся ямы и выбоины после зимнего периода, а также предотвращать возможность образования более серьезных деформаций дорожного покрытия.

Участки с ямами выявляют как в ходе специальных объездов, так и на основании сообщений воронежцев.

В этом году таким образом уже отремонтировала отдельные участки Кольцовской, Плехановской, Ломоносова, Березовой Роще, Фридриха Энгельса, Докучаева, Загоровского, Кавалерийской, Транспортной, Большой Чернавской, переулка Фабричный, площади Ленина, и проспекта Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU