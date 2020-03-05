В Воронеже рецидивист ограбил супермаркет на Левом берегу

5 Март 2020 2020-03-05T12:52:12+03:00

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Сотрудники супермаркета на Димитрова вызвали полицию в связи с ограблением. Один из посетителей похитил со стеллажей торгового зала продукты питания и средства бытовой химии и, не расплатившись, покинул магазин.

Оперативники по записям камер видеонаблюдения и сведениям очевидцев происшествия узнали приметы подозреваемого. И быстро установили его личность. Задержанный 32-летний воронежец, ранее судимый за грабежи и кражи, признался, что уже съел продукты.

За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU