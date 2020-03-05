2020-03-05T12:52:38+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули воронежцев на 2,5 млн рублей

Дедушка перевел 200 тыс "налога" за компенсацию медицинских товаров
Ярослав ИВАНОВ
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За 4 марта аферисты обманули 16 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие лишились более 2,5 миллионов рублей.

На старую байку о компенсации за медицинские товары попался 82-летний житель Воронежа. Пенсионеру позвонили по телефону: неизвестный на другом конце провода представился сотрудником Центрального банка. И сообщил, что за ранее приобретенные дедушкой медицинский прибор и лекарственные средства ему полагается компенсация. Только для получения денег сначала надо оплатить налог. Доверчивый старик по указаниям злоумышленника совершил банковские операции, там самым своими руками переведя на указанные реквизиты более 200 тысяч рублей. После этого лже-сотрудник банка испарился. Никакой компенсации, конечно, пенсионер не дождался.

Не будьте беспечными, проявляйте бдительность, проверяйте информацию от незнакомых граждан, не сообщайте свои личные данные неизвестным, не совершайте финансовые операции по указаниям незнакомцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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