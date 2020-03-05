2020-03-05T12:42:59+03:00
Происшествия

Жителю Воронежской области грозит штраф в 144 тысячи за срубленный дуб

Незаконного дровосека поймали в Павловском лесничестве
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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В Павловском лесничестве инспектор с поличным поймал черного лесоруба. Ранним утром житель села Лосево вооружился пилой и отправился за строительным материалом в урочище «Пески». Он туже успел свалить один дуб, как его обнаружил лесной инспектор.

- Останется неизвестным, какие планы были у местного жителя, и сколько деревьев полегло бы под бензопилой, если бы ни инспектор, предотвративший его дальнейшие действия, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. - По факту незаконной рубки составили акт, возбуждено уголовное дело. Лесонарушителю грозит штраф 144 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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