2020-03-05T12:29:05+03:00
Общество

Воронежцев предупреждают об очень сильном ветре

Его ожидают 6 марта
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В сильный ветер лучше держаться месте, вдруг унесет?В сильный ветер лучше держаться месте, вдруг унесет?Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В МЧС сообщили о предупреждении, полученном от синоптиков. Метеорологи предупреждают, что днем 6 марта местами в Воронежской области и в Воронеже ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

- Связано это с тем, что наш регион находится на границе циклона и антициклона. За счет столкновения зон низкого и высокого давления и возникает такой сильный ветер, - пояснил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

Напомним, в такую погоду надо держаться подальше от крыш домов, не очень хорошо закрепленных металлических конструкций, а также от электрических столбов, с которых могут оборваться провода высокого напряжения.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежской области по суду добилась досрочной пенсии
Воронежскую колонию попытались «обстрелять» телефонами из самодельного миномета
Воронеж попал в топ-5 самых неверных городов
На воронежском водохранилище пьяный рыбак провалился под лед
По ночам в центре Воронежа латают дорожные ямы
В Воронеже рецидивист ограбил супермаркет на Левом берегу
Жителю Воронежской области грозит штраф в 144 тысячи за срубленный дуб
За сутки мошенники обманули воронежцев на 2,5 млн рублей
Воронежцев предупреждают об очень сильном ветре
В Воронеже на месте бывшего мясокомбината может появиться жилой квартал с 13 башнями
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Стали известны результаты анализов воронежцев, у которых подозревали коронавирус
Воронежские абоненты Tele2 выбирают WhatsApp и Facebook
В воронежском «Факеле» выбрали капитана и его помощников
Под Воронежем "Мерседес" сбил мопед
Воронежский университет вошел в рейтинг лучших в мире
Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса
Пропавшего воронежского чиновника нашли мертвым