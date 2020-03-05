Воронежцев предупреждают об очень сильном ветре

5 Март 2020 2020-03-05T12:29:05+03:00

В сильный ветер лучше держаться месте, вдруг унесет? Фото: Евгения ГУСЕВА

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В МЧС сообщили о предупреждении, полученном от синоптиков. Метеорологи предупреждают, что днем 6 марта местами в Воронежской области и в Воронеже ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

- Связано это с тем, что наш регион находится на границе циклона и антициклона. За счет столкновения зон низкого и высокого давления и возникает такой сильный ветер, - пояснил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

Напомним, в такую погоду надо держаться подальше от крыш домов, не очень хорошо закрепленных металлических конструкций, а также от электрических столбов, с которых могут оборваться провода высокого напряжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU