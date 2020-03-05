В Воронеже на месте бывшего мясокомбината может появиться жилой квартал с 13 башнями

5 Март 2020 2020-03-05T12:09:32+03:00

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В Воронеже представили концепцию застройки территории бывшего мясокомбината и угольного склада в Ленинском районе.

На ул. Ворошилова, 10 может появиться жилой комплекс, состоящий из 13 жилых башен разной этажности, объединенных в пять групп закрытыми жилыми дворами.

Разработчики распланировали и инфраструктуру по принципу «у дома» - в непосредственной близости (на первых этажах зданий во встроенно-пристроенных помещениях) собираются разместить магазины, кафе, рестораны, парикмахерские, ателье, химчистки, а также спортивные и тренажерные залы, фитнес-центр. Во дворах появятся открытые спортивные площадки, велодорожки вдоль тротуара. В квартале также предусмотрено строительство детского сада. Подумали разработчики и о доступной среде - дворовые пространства оборудуют пандусами для маломобильных групп. Планируются подземные и надземные стоянки, вместимость которых рассчитывается исходя из количества квартир в жилом комплексе (одно парковочное место – на квартиру).

В ближайшее время проект будет вынесен на рассмотрение экспертов, доработать архитектурно-градостроительную концепцию жилого комплекса планируют в течение ближайшего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU