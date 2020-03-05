В воронежском «Факеле» выбрали капитана и его помощников

5 Март 2020 2020-03-05T11:28:35+03:00

Капитанская повязка теперь у Павла Яковлева (на переднем плане крайний справа). Фото: с сайта ФК "Факел"

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На последнем перед возобновляющимся первенством ФНЛ сочинском сборе игроки «Факела» выбрали лидеров команды – капитана и его помощников. Их определили во время голосования.

Капитаном «Факела» стал в свое время поигравший за московский «Спартак» и другие клубы Премьер-лиги Павел Яковлев. Напомним, ранее эту почетную обязанность выполнял бывший игрок сборной России Роман Воробьев. Но сначала он потерял место в стартовом составе, а потом ушел из команды.

Вице-капитанами будут Сергей Брызгалов (еще один в недалеком прошлом «красно-белый»), а также Руслан Корян и Александр Черевко.

Напомним, в первом после зимней паузы матче 9 марта «Факел» сразится с «Армавиром» на выезде. Воронежская команда сейчас занимает последнее 20 место с 16 очками. «Армавир» - 13-й с 27 очками в активе. Игра начнется в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU