2020-03-05T11:28:35+03:00
Спорт

В воронежском «Факеле» выбрали капитана и его помощников

Их определили сами игроки
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Капитанская повязка теперь у Павла Яковлева (на переднем плане крайний справа).Капитанская повязка теперь у Павла Яковлева (на переднем плане крайний справа).Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

На последнем перед возобновляющимся первенством ФНЛ сочинском сборе игроки «Факела» выбрали лидеров команды – капитана и его помощников. Их определили во время голосования.

Капитаном «Факела» стал в свое время поигравший за московский «Спартак» и другие клубы Премьер-лиги Павел Яковлев. Напомним, ранее эту почетную обязанность выполнял бывший игрок сборной России Роман Воробьев. Но сначала он потерял место в стартовом составе, а потом ушел из команды.

Вице-капитанами будут Сергей Брызгалов (еще один в недалеком прошлом «красно-белый»), а также Руслан Корян и Александр Черевко.

Напомним, в первом после зимней паузы матче 9 марта «Факел» сразится с «Армавиром» на выезде. Воронежская команда сейчас занимает последнее 20 место с 16 очками. «Армавир» - 13-й с 27 очками в активе. Игра начнется в 17.00.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежской области по суду добилась досрочной пенсии
Воронежскую колонию попытались «обстрелять» телефонами из самодельного миномета
Воронеж попал в топ-5 самых неверных городов
На воронежском водохранилище пьяный рыбак провалился под лед
По ночам в центре Воронежа латают дорожные ямы
В Воронеже рецидивист ограбил супермаркет на Левом берегу
Жителю Воронежской области грозит штраф в 144 тысячи за срубленный дуб
За сутки мошенники обманули воронежцев на 2,5 млн рублей
Воронежцев предупреждают об очень сильном ветре
В Воронеже на месте бывшего мясокомбината может появиться жилой квартал с 13 башнями
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Стали известны результаты анализов воронежцев, у которых подозревали коронавирус
Воронежские абоненты Tele2 выбирают WhatsApp и Facebook
В воронежском «Факеле» выбрали капитана и его помощников
Под Воронежем "Мерседес" сбил мопед
Воронежский университет вошел в рейтинг лучших в мире
Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса
Пропавшего воронежского чиновника нашли мертвым