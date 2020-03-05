Воронежские абоненты Tele2 выбирают WhatsApp и Facebook
Компания выяснила, в каких социальных сетях и мессенджерах предпочитают общаться воронежские data-пользователи
.
Изменить размер текста:
Первое место в рейтинге мессенджеров занял WhatsApp, а самой популярной соцсетью стала площадка Facebook.
Tele2 отмечает растущую популярность высокоскоростной передачи данных. Через сеть 4G проходит около 80% интернет-трафика абонентов оператора в Воронежской области. Только за 2019 год количество активных data-пользователей Tele2 выросло на 23%, а объем потребляемого трафика – на 77%. Качество LTE-сети оператора позволяет совершать звонки в WhatsApp и Viber.
ИСТОЧНИК KP.RU