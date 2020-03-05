2020-03-05T11:05:07+03:00
Общество

Воронежские абоненты Tele2 выбирают WhatsApp и Facebook

Компания выяснила, в каких социальных сетях и мессенджерах предпочитают общаться воронежские data-пользователи
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Первое место в рейтинге мессенджеров занял WhatsApp, а самой популярной соцсетью стала площадка Facebook.

Tele2 отмечает растущую популярность высокоскоростной передачи данных. Через сеть 4G проходит около 80% интернет-трафика абонентов оператора в Воронежской области. Только за 2019 год количество активных data-пользователей Tele2 выросло на 23%, а объем потребляемого трафика – на 77%. Качество LTE-сети оператора позволяет совершать звонки в WhatsApp и Viber.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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