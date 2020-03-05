Под Воронежем "Мерседес" сбил мопед

5 Март 2020 2020-03-05T11:00:55+03:00

Водитель мопеда попал с травмами в больницу

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За 4 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 122 ДТП, из них 102 аварии произошли в областном центре. Пять человек получили травмы.

Так около 13.15 на 231-м километре автодороги «Белгород-Павловск» в Ольховатском районе «Мерседес» сбил мопед «Метеор».

- 38-летний водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда. В итоге 43-летний водитель "Метеора" получил травмы, его доставили в ближайшую больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU