Воронежский университет вошел в рейтинг лучших в мире

5 Март 2020 2020-03-05T10:25:26+03:00

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ВГУ вошел в Академический рейтинг мировых университетов (Global Research University Profiles − GRUP). Его составила независимая организация ShanghaiRanking Consultancy, занимающаяся данными высшего образования и исследованиями в области интеллекта высшего образования, на основе опроса, проведенного в Шанхайском университете Цзяо Тонг в 2019 году. Для рейтинга использованы данные самих университетов, а также полученные от третьих лиц. В списке аналитики сравнивают вузы по 35 показателям, касающимся студентов, преподавателей и ресурсов.

Воронежский государственный университет - единственный вуз Центрального Черноземья, представленный в рейтинге, сообщает пресс-служба ВГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU