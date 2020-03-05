Пропавшего воронежского чиновника нашли мертвым

5 Март 2020 2020-03-05T10:25:54+03:00

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56-летнего чиновника, которого разыскивали всем Воронежем, нашли мертвым. Геннадий Атрещенков ушел 8 января в парикмахерскую и не вернулся. Его искали не только полицейские, но и волонтеры отрядов «Черноземье» и «Лиза Алерт». В конце января следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения.

И вот тело заместителя руководителя КУ ВО «Центр эффективности правительства Воронежской области» нашли в водохранилище. Сестра Атрещенкова сообщила, что похороны пройдут на Коминтерновском кладбище 5 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU