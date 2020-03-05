2020-03-05T10:26:16+03:00
Общество

В Воронеже стартовали экологические акции «Скворушка» и «Первоцвет»

Жителей региона просят сделать скворечники и не рвать первые цветы
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежской области начались несколько экологических акций. «Скворушка», которая пройдет с 1 марта по 1 апреля, приурочена к Международному Дню птиц, который был объявлен в 1906 году.

Примерно в это время перелетные птицы как раз прилетают с зимовок домой, и воронежцев просят сделать и развесить скворечники и синичники во дворах, парках, скверах, лесополосах.

С 1 марта по 31 мая в Воронежской области пройдет природоохранная кампания «Первоцвет». Она направлена на сохранение и восстановление численности первоцветов, находящихся под угрозой исчезновения и занесенных в Красную книгу Воронежской области. К ним относятся прострел раскрытый (сон-трава), лапчатка белая, ирис карликовый (касатик карликовый), шафран сетчатый, гусиный лук, тюльпан Шренка, миндаль низкий (степной миндаль), пион тонколистный (воронец) и многие другие. По лесам и перелескам будут ходить лесники и штрафовать нарушителей, рвущих первоцветы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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