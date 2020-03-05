Воронежцы примут участие в танцевальном конкурсе Илзе Лиепа

5 Март 2020 2020-03-05T08:21:00+03:00

Обладатель Гран-при смотра-конкурса получит премию 50 000 рублей и поедет в Москву

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5 и 6 марта в столице Черноземья пройдет отборочный тур ЦФО всероссийского конкурса в рамках национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Конкурс проводится благотворительным фондом Илзе Лиепа. На смотре ЦФО свои танцевальные умения представят 24 коллектива, в том числе воронежский хореографический ансамбль «Калинка».

Обладатель Гран-при смотра-конкурса получит премию 50 000 рублей и поедет в Москву для участия в финале конкурса на соискание Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», который пройдет на одной из ведущих театральных площадок страны.

Программа конкурса рассчитана не только на участников хореографических коллективов, но и педагогов.

Конкурс пройдет во Дворце творчества детей и молодежи, вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU