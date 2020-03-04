В Воронеже сняли на видео пожар на рынке «Южный»
Воронежцы 4 марта выложили видео пожара на рынке «Южный», который располагается в микрорайоне Машмет. Спасатели подтвердили, что в 16.49 в дежурную часть обратились жители Левобережного района.
Оказалось, что на улице Цимлянская загорелось чердачное помещение в одноэтажном строении размером 20 на 8 метров. Во время ЧП случилось обрушение кровли на площади 150 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал.
Всего с огнем боролось одиннадцать спасателей, на месте работали три пожарные машины. В итоге пожар удалось ликвидировать в 18.45.
Пожар на рынке "Южный" в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU