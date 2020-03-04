В Воронеже прошел суд над водителем маршрутки, из которой вывалилась 82-летняя пенсионерка

4 Март 2020 2020-03-04T20:46:26+03:00

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4 марта Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего Сергея Глушкова. Мужчину признали виновным нарушении правил дорожного движения, что повлекло к причинению тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Как установлено судом, в апреле 2019 года мужчина работал водителем маршрутного автобуса №80. На машине «Лиаз» он перевозил пассажиров. На остановке общественного транспорта «улица Степана Панкова» (Поликлиника), водитель остановил автобус и начал высаживать пассажиров и принимать новых.

Однако мужчине на убедился, что все пассажиры вошли и проем двери свободен. Не закрывая среднюю дверь, он начал движение. 82-летняя пенсионерка, находившаяся на ступеньках, выпала из салона автобуса на проезжую часть. В итоге она сломала бедренную кость, что впоследствии и оценили как тяжкий вред здоровью. Пенсионерка до сих пор проходит лечение и передвигается с тростью.

Водитель признал вину в полном объеме. В итоге было решено на год ограничить свободу мужчины. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Прокуратура решает вопрос о предъявлении в суд иска в интересах престарелой женщины с требованием взыскать с осужденного мужчины компенсацию причиненного вреда. Кроме того, мужчина уволен с должности водителя маршрутного автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU