2020-03-04T20:46:26+03:00
Общество

В Воронеже прошел суд над водителем маршрутки, из которой вывалилась 82-летняя пенсионерка

Старушка до сих пор проходит лечение
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 марта Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего Сергея Глушкова. Мужчину признали виновным нарушении правил дорожного движения, что повлекло к причинению тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Как установлено судом, в апреле 2019 года мужчина работал водителем маршрутного автобуса №80. На машине «Лиаз» он перевозил пассажиров. На остановке общественного транспорта «улица Степана Панкова» (Поликлиника), водитель остановил автобус и начал высаживать пассажиров и принимать новых.

Однако мужчине на убедился, что все пассажиры вошли и проем двери свободен. Не закрывая среднюю дверь, он начал движение. 82-летняя пенсионерка, находившаяся на ступеньках, выпала из салона автобуса на проезжую часть. В итоге она сломала бедренную кость, что впоследствии и оценили как тяжкий вред здоровью. Пенсионерка до сих пор проходит лечение и передвигается с тростью.

Водитель признал вину в полном объеме. В итоге было решено на год ограничить свободу мужчины. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Прокуратура решает вопрос о предъявлении в суд иска в интересах престарелой женщины с требованием взыскать с осужденного мужчины компенсацию причиненного вреда. Кроме того, мужчина уволен с должности водителя маршрутного автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сняли на видео пожар на рынке «Южный»
В Воронеже прошел суд над водителем маршрутки, из которой вывалилась 82-летняя пенсионерка
Воронежец ночью угнал электросамокат из подъезда
Инспектор спас от потери крови сбитого на пешеходном переходе воронежца
В Воронеже отменили торги на строительство центра мужской гимнастики
В марте воронежцы смогут забронировать путевки в детские лагеря
Замначальника сервисного депо в Воронеже похитил аккумуляторы на 280 тысяч рублей
Арестованный за взятку ректор воронежского опорного вуза ежегодно зарабатывал несколько миллионов рублей
В Воронеже ученые нашли два новых вида опасных клопов
«Ректора даже в лицо не все знают»: воронежские студенты об аресте Сергея Колодяжного
В Воронеже после скандала с ректором в технический университет нагрянули силовики
Правительство Воронежской области наградит за экологические достижения
В Воронеже демонтировали светодиодный фонтан в Кольцовском сквере
В Воронеже на видео попала драка двух водителей маршруток
В Воронеже поймали банду угонщиков отечественных автомобилей
Еще пять домов вышли из управляющей компании Михаила Палютина
Защита ректора воронежского опорного вуза, подозреваемого во взятке, подаст апелляцию
На 30 улицах в центре Воронежа проведут весеннюю обрезку деревьев