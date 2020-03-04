Воронежец ночью угнал электросамокат из подъезда

4 Март 2020 2020-03-04T19:23:21+03:00

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В феврале у 34-летнего воронежца угнали его… электросамокат. Ночью необычное транспортное средство кто-то увел из подъезда многоквартирного дома на улице Антонова-Овсеенко. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось выйти на вора - им оказался 25-летний местный житель. В отделе полиции тот признался, что был в гостях у приятеля, проживающего по соседству с хозяином самоката.

Когда парень отправился домой, он обратил внимание на стоящий в общем тамбуре электросамокат, вот и решил покататься. Однако в дороге у него возникли сложности с управлением, и он оставил самокат на улице.

Сейчас полицейские разыскивают, где же все-таки сейчас может быть самокат. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 5 лет лишения свободы.

Парень сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU