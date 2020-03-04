2020-03-04T19:23:21+03:00
Происшествия

Воронежец ночью угнал электросамокат из подъезда

Накатавшись, он бросил чужое имущество прямо на улице
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В феврале у 34-летнего воронежца угнали его… электросамокат. Ночью необычное транспортное средство кто-то увел из подъезда многоквартирного дома на улице Антонова-Овсеенко. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось выйти на вора - им оказался 25-летний местный житель. В отделе полиции тот признался, что был в гостях у приятеля, проживающего по соседству с хозяином самоката.

Когда парень отправился домой, он обратил внимание на стоящий в общем тамбуре электросамокат, вот и решил покататься. Однако в дороге у него возникли сложности с управлением, и он оставил самокат на улице.

Сейчас полицейские разыскивают, где же все-таки сейчас может быть самокат. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 5 лет лишения свободы.

Парень сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сняли на видео пожар на рынке «Южный»
В Воронеже прошел суд над водителем маршрутки, из которой вывалилась 82-летняя пенсионерка
Воронежец ночью угнал электросамокат из подъезда
Инспектор спас от потери крови сбитого на пешеходном переходе воронежца
В Воронеже отменили торги на строительство центра мужской гимнастики
В марте воронежцы смогут забронировать путевки в детские лагеря
Замначальника сервисного депо в Воронеже похитил аккумуляторы на 280 тысяч рублей
Арестованный за взятку ректор воронежского опорного вуза ежегодно зарабатывал несколько миллионов рублей
В Воронеже ученые нашли два новых вида опасных клопов
«Ректора даже в лицо не все знают»: воронежские студенты об аресте Сергея Колодяжного
В Воронеже после скандала с ректором в технический университет нагрянули силовики
Правительство Воронежской области наградит за экологические достижения
В Воронеже демонтировали светодиодный фонтан в Кольцовском сквере
В Воронеже на видео попала драка двух водителей маршруток
В Воронеже поймали банду угонщиков отечественных автомобилей
Еще пять домов вышли из управляющей компании Михаила Палютина
Защита ректора воронежского опорного вуза, подозреваемого во взятке, подаст апелляцию
На 30 улицах в центре Воронежа проведут весеннюю обрезку деревьев