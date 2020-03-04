2020-03-04T19:16:03+03:00
Общество

Инспектор спас от потери крови сбитого на пешеходном переходе воронежца

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медучреждение
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

3 марта на улице Антоново-Овсеенко на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 30-летнего воронежца. Примерно в 19.20 мужчина переходил дорогу у дома №11В, когда на него наскочила «ГАЗель».

За рулем отечественного автомобиля был 35-летний воронежец, он ехал в направлении улицы Хользунова. Он, вероятно, не успел затормозить перед пешеходом, а после этого еще и врезался в «Audi Q5», которым управляла 45-летняя местная жительница.

В то же время мимо на своем автомобиле проезжал инспектор ДПС лейтенант полиции Павел Милкин – он уже был свободен от работы. Инспектор остановился на обочине и подбежал к пострадавшему мужчине. Пешеход был без сознания. Он получил серьезные повреждения.

- Через непродолжительное время пешеход открыл глаза. У него была сильно травмирована нога и обильное кровотечение. Инспектор достал из капюшона куртки веревку и перетянул пострадавшему ногу для остановки потери крови, подложил под голову сумку и находился на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи и экипажа ДПС, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Благодаря оказанной помощи, воронежцу удалось избежать более тяжких последствий. Он был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сняли на видео пожар на рынке «Южный»
В Воронеже прошел суд над водителем маршрутки, из которой вывалилась 82-летняя пенсионерка
Воронежец ночью угнал электросамокат из подъезда
Инспектор спас от потери крови сбитого на пешеходном переходе воронежца
В Воронеже отменили торги на строительство центра мужской гимнастики
В марте воронежцы смогут забронировать путевки в детские лагеря
Замначальника сервисного депо в Воронеже похитил аккумуляторы на 280 тысяч рублей
Арестованный за взятку ректор воронежского опорного вуза ежегодно зарабатывал несколько миллионов рублей
В Воронеже ученые нашли два новых вида опасных клопов
«Ректора даже в лицо не все знают»: воронежские студенты об аресте Сергея Колодяжного
В Воронеже после скандала с ректором в технический университет нагрянули силовики
Правительство Воронежской области наградит за экологические достижения
В Воронеже демонтировали светодиодный фонтан в Кольцовском сквере
В Воронеже на видео попала драка двух водителей маршруток
В Воронеже поймали банду угонщиков отечественных автомобилей
Еще пять домов вышли из управляющей компании Михаила Палютина
Защита ректора воронежского опорного вуза, подозреваемого во взятке, подаст апелляцию
На 30 улицах в центре Воронежа проведут весеннюю обрезку деревьев