Инспектор спас от потери крови сбитого на пешеходном переходе воронежца

4 Март 2020 2020-03-04T19:16:03+03:00

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3 марта на улице Антоново-Овсеенко на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 30-летнего воронежца. Примерно в 19.20 мужчина переходил дорогу у дома №11В, когда на него наскочила «ГАЗель».

За рулем отечественного автомобиля был 35-летний воронежец, он ехал в направлении улицы Хользунова. Он, вероятно, не успел затормозить перед пешеходом, а после этого еще и врезался в «Audi Q5», которым управляла 45-летняя местная жительница.

В то же время мимо на своем автомобиле проезжал инспектор ДПС лейтенант полиции Павел Милкин – он уже был свободен от работы. Инспектор остановился на обочине и подбежал к пострадавшему мужчине. Пешеход был без сознания. Он получил серьезные повреждения.

- Через непродолжительное время пешеход открыл глаза. У него была сильно травмирована нога и обильное кровотечение. Инспектор достал из капюшона куртки веревку и перетянул пострадавшему ногу для остановки потери крови, подложил под голову сумку и находился на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи и экипажа ДПС, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Благодаря оказанной помощи, воронежцу удалось избежать более тяжких последствий. Он был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU