В Воронеже отменили торги на строительство центра мужской гимнастики

4 Март 2020 2020-03-04T19:02:20+03:00

С чем связано досрочное прекращение тендера не сообщается

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Закупка на разработку документации и строительство центра мужской гимнастики в Воронеже отменена 26 февраля, хотя только 4 марта должен был закончиться срок подачи заявок. С чем связано досрочное прекращение торгов не сообщается.

Напомним, спорткомплекс собираются возвести по адресу Ленинский проспект, 93в. Он будет располагаться между парком «Алые паруса», водохранилищем, районной управой и поликлиникой № 16.

Начальная цена торгов - 126,2 млн рублей. Подрядчик за эту или несколько меньшую сумму должен будет не только построить здание, но и поставить возле него фонари, тротуары, высадить деревья, кустарники, то есть, облагородить территорию. Закончить строительство Центра должны были к 20 декабря 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU