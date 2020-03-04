2020-03-04T18:37:36+03:00
Происшествия

Замначальника сервисного депо в Воронеже похитил аккумуляторы на 280 тысяч рублей

Причиненный предприятию ущерб он возместил, но суд еще впереди
Олег ИВАНОВ
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Воронежская транспортная прокуратура обвиняет в мошенничестве бывшего исполняющего обязанности замначальника сервисного локомотивного депо филиала «Южный» ООО «ЛокоТехСервис». Мужчине предстоит ответить в суде по ч.3 ст.159 УК РФ.

По версии следствия, в апреле 2019 года, руководитель, используя свое служебное положение, предоставил работникам воронежского вагоноремонтного завода «Желдорреммаш» подложные документы. Так он получил, а, по сути, похитил комплект аккумуляторных батарей стоимостью более 280 тысяч рублей.

Правда, после мужчину задержали сотрудники Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Причиненный предприятию ущерб он возместил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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