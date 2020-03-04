В Воронеже ученые нашли два новых вида опасных клопов
Ученые ВГУ - Профессор Виктор Голуб, доцент Евгений Аксёненко и ведущий биолог Виктория Соболева - обнаружили в Воронеже два опасных вида клопов.
Один из них относится к семейству постельных клопов – группе опасных паразитических насекомых, питающихся кровью диких животных и людей.
– Тропический постельный клоп, которого мы выявили в Воронеже – это очень вредный вид насекомых, который за последние годы широко распространился на разных континентах, – рассказал заведующий кафедрой зоологии и паразитологии Виктор Голуб. - В России его впервые обнаружили в 2016 году. Ранее клоп был найден в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске и Саранске. В 2019 году мы обнаружили его в Воронеже.
Тропические постельные клопы более опасны, чем обыкновенные, исконно обитающие в нашей области. Новый вид очень активен, может напасть даже днем.
- Эти клопы более устойчивы к ядам и могут постепенно вытеснить обычных, которые исконно водятся в Воронежской области, - добавил доцент кафедры зоологии и паразитологии Евгений Аксёненко.
Второй из найденных видов, американский хвойный клоп - опасный вредитель растений леса, а также парковых и лесопарковых зон.
– Американский хвойный клоп в последнее время стал активно распространяться в Европе. Он питается соками семян и верхушек побегов сосен. В предыдущие годы американский клоп попадался в Краснодарском и Ставропольском краях, Северной Осетии, Ростовской области и Крыму. Осенью прошлого года мы нашли его в лесопарковых зонах Воронежа. Пока ситуация находится под контролем, численность клопа низкая, а в других частях области он не обнаружен, – сообщил Евгений Аксёненко.
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ИСТОЧНИК KP.RU