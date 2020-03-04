В Воронеже после скандала с ректором в технический университет нагрянули силовики

4 Март 2020 2020-03-04T17:53:13+03:00

Впрочем, миссия у них была не связана с делом Сергея Колодяжного – они проводили плановую тренировку по предотвращению теракта [фото]

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4 марта в техническом университете было много силовиков. Логично было предположить, что их визит связан с делом ректора вуза Сергея Колодяжного о взятке на 2 миллиона и со скандалом, связанным с мошенничеством на 70 миллионов. Однако оказалось, что силовики нагрянули в университет по совсем другой причине.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что оперативный штаб проводил учения по пресечению теракта с участием их сотрудников, а также полицейских, Росгвардии, работников МЧС, УФСИН и военнослужащих 20-й Армии. Отрабатывалась ситуация, когда «вооруженные террористы» захватывают одно из зданий технического университета вместе со студентами и преподавателями.

Силовики прибыли на учение в полной боевой готовности.Фото: предоставлено УФСБ России по Воронежской области

- В ходе учений моделировали переговоры с террористами, их нейтрализацию, а также поиск их пособников, освобождение заложников и минимизацию последствий теракта, - сообщила официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

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ИСТОЧНИК KP.RU