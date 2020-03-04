В Воронеже на видео попала драка двух водителей маршруток
В паблике «Подслушано Воронеж» в Инстаграме появилось видео драки водителей двух маршруток. Автор видео утверждает, что к «разборке» привела ситуация на дороге, которая едва не привела к ДТП.
- Ехала в маршрутке №61, которая двигалась по своей полосе. Автобус №54 начал перестраиваться и подрезал нас, - рассказала девушка.
По свидетельству еще одного очевидца, сначала агрессивно себя повел водитель маршрутки № 54, обложивший коллегу из 61-й матом. Потом, видимо, об этом пожалел. Мужчина крепкого телосложения вышел из автобуса и довольно сильно ударил оппонента. Пассажиры в их выяснение отношений не вмешивались.
В полиции сообщили, что заявлений по поводу инцидента к ним не поступало, но по факту драки они проведут проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU