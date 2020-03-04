2020-03-04T18:04:15+03:00
Общество

В Воронеже на видео попала драка двух водителей маршруток

Они выясняли отношения прямо на проезжей части [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Один водитель нанес другому увесистый удар кулаком.Один водитель нанес другому увесистый удар кулаком.Фото: кадр с видео
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В паблике «Подслушано Воронеж» в Инстаграме появилось видео драки водителей двух маршруток. Автор видео утверждает, что к «разборке» привела ситуация на дороге, которая едва не привела к ДТП.

- Ехала в маршрутке №61, которая двигалась по своей полосе. Автобус №54 начал перестраиваться и подрезал нас, - рассказала девушка.

По свидетельству еще одного очевидца, сначала агрессивно себя повел водитель маршрутки № 54, обложивший коллегу из 61-й матом. Потом, видимо, об этом пожалел. Мужчина крепкого телосложения вышел из автобуса и довольно сильно ударил оппонента. Пассажиры в их выяснение отношений не вмешивались.

В полиции сообщили, что заявлений по поводу инцидента к ним не поступало, но по факту драки они проведут проверку.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

podslushano_voronezhpodslushano_voronezh
Драка водителей маршруток в Воронеже
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ИСТОЧНИК KP.RU

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