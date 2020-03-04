В Воронеже поймали банду угонщиков отечественных автомобилей

4 Март 2020 2020-03-04T16:31:14+03:00

Сейчас два жителя Хохольского района находятся под стражей, житель Липецкой области - под подпиской о невыезде

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В Воронеже поймали банду, совершившую серию автомобильных краж. Речь идет о трех мужчинах в возрасте от 27 до 37 лет, это жители Хохольского района и Липецкой области. Двоих из них уже судили за аналогичные преступления.

В одну из ночей ОПГ угнала у двух владельцев автомобили «ВАЗ-212140», более известные как «Нива». Машины стояли во дворах многоквартирных домов. Преступники хотели продать машины в Липецкой области. Ущерб составил более полумиллиона рублей.

Также выяснилось, что один из задержанных, 37-летний мужчина, более трех лет назад в Воронеже участвовал в угонах автомобилей «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2115». По версии следствия, преступник по ночам взламывал замки на дверях и проворачивал замки зажигания. Машины он перегонял для разборки в Острогоржский район Воронежской области.

Сейчас два жителя Хохольского района находятся под стражей, 27-летний житель Липецкой области - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU