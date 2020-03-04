Еще пять домов вышли из управляющей компании Михаила Палютина

4 Март 2020 2020-03-04T16:22:57+03:00

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Тридцать в домов сменили управляющие компании на начало марта 2020 года. Такую информацию опубликовала Госжилинспекция Воронежской области.

Оказалось, что жители большинства домов или представители их ТСЖ решили сменить свои управляющие компании. Еще часть домов – новостройки, которым впервые выбрали УК. А одно старое здание вовсе расселили, обслуживать его больше не нужно.

Как сообщает интернет-портал «Новости Воронежа», в списке домов видно, что продолжается массовая миграция домов из УК скандально известного коммунальщика Михаила Палютина «Созвездие» в УК «Янтарь». В прошлый раз перешли срезу два десятка домов, а в новом списке таких домов пять.

УК «Янтарь» была создана в 2019 году. Её учредитель —Наталья Кошелева. По данным базы Спарк Интерфакс, у Кошелевой и Натальи Палютиной идентичный ИНН. В соцсетях появлялись сообщения о том, что учредитель УК «Янтарь» — дочь Михаила Палютина. Правда, официальных подтверждений этому нет.

Напомним, что это не первая подобная миграция домов из УК в УК. Похожим образом дома до этого перешли в УК «Созвездие» из УК «Коммунальщик», когда вторую компанию пытались лишить лицензии. Сам же Михаил Палютин в Воронеже, видимо, намного известнее, чем многочисленные компании, где он работал. Несколько лет назад коммунальщика судили за присвоение денег, но потом он погасил судимость.

А недавно в СМИ появились данные, что Михаила Палютина вновь будут судить. Теперь — за обман поставщиков ресурсов на 46 млн рублей. По версии следствия, руководитель компаний заключил договоры на поставку воды, тепла и электричества. Вот только деньги за все потребленные ресурсы поставщики не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU