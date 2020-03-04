2020-03-04T15:12:02+03:00
Общество

На 30 улицах в центре Воронежа проведут весеннюю обрезку деревьев

Часть поврежденных вредителями и больных – спилят
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Ранняя весна позволяет в этом году досрочно начать плановую обрезку деревьев. На территории Ленинского района ее проведут на 30 улицах, среди которых 20-летия Октября, Острогожская, Матросова, Кольцовская, Плехановская. Всего – 700 деревьев разного возраста, от старовозрастных до молодых ясеней, тополей, кленов, вязов, лип, березы. Часть старых, больных, зараженных деревьев придется спилить.

- Все они прошли предварительное обследование специалистов и получили разрешения, - отметили в управе Ленинского района. – В их нынешнем виде они угрожают здоровью людей и их имуществу.

Кроме того, планируется выкорчевать пни ранее спиленных деревьев.

Также обрезке и вырубке подлежат деревья, которые включены в контракт по обращениям жителей в управу района.

Стоимость весенних уходных работ по Ленинскому району составляет более 1,5 млн. рублей.

По вопросам плановой обрезки и вырубки деревьев жители района могут обращаться в отдел благоустройства управы Ленинского района (ул. 20-летия Октября, 115 т. 206-91-36).

ИСТОЧНИК KP.RU

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