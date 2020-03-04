2020-03-04T15:20:13+03:00
Общество

В Воронеже жители Борового бьют тревогу по поводу вырубки леса

Экоактивисты уверены, что вместе с больными деревьями вырубают и здоровые [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Леса в Боровом все меньше.Леса в Боровом все меньше.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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Жители Борового уверены: под видом санитарной рубки в их микрорайоне уничтожают здоровый лес. Деревья уничтожают с 2017 года. Об этом сообщила в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) жительница микрорайона Ирина Торрес.

Участки, где проводят вырубки, относятся к Сомовскому лесничеству. Они примыкают к большому лесу, входящему в «зеленый щит» Воронежа.

- Местный лес – это не только «легкие» города. Он защищает людей от выхлопных газов, идущих с федеральной трассы «Дон». Многие выбрали Боровое именно из-за леса. Особенно молодые семьи, которые рассчитывали жить и растить детей в экологически чистом районе, - рассказала Ирина Торрес.

Особенно масштабная рубка деревьев была в ноябре 2018 года. Тогда местные жители даже создали в интернете петицию, которую подписали более 700 человек. При этом из разных ведомств приходила противоречивая информация. Одни заявляли, что земля якобы находится в аренде, и арендатор валит сосны с разрешения мэрии. В администрации Воронежа в то же время объясняли, что там просто удаляют сухостой и больные деревья.

- Санитарная рубка действительно может быть как выборочной, так и сплошной, когда фиксируется массовое (более 40%) поражение деревьев болезнями или насекомыми-вредителями. Но проблема в том, что под нож идут вполне здоровые сосны. Часть пеньков, образующихся после рубки, тут же сжигают, нарушая противопожарный режим, - заявил еще один активист Денис Хомяк.

Часть пеньков быстро сжигают. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Часть пеньков быстро сжигают.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Общественники увидели во время поездки в Боровое кострища, а также новый вырубленный участок площадью около одного гектара. С ним соседствует много таких же мест, где почти все деревья уничтожены. У активистов создалось ощущение, что все эти участки движутся навстречу друг другу, чтобы в итоге образовать одну большую площадку.

- Мы попросили прокуратуру, региональное управление лесного хозяйства, департамент природных ресурсов и экологии вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку происходящему в лесу в Боровом. К сожалению, есть немало примеров, когда в пригородах методично уничтожают леса и парки, а затем на их месте вырастают высотки или дорогостоящие коттеджные поселки. Не стоит забывать о том, что сосновый лес в Боровом важен для экологического благополучия Воронежа, - добавил Денис Хомяк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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