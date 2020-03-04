2020-03-04T14:30:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области наградили мужчину, задержавшего напавшего на пенсионера грабителя

Преступник ударил пожилого мужчину кирпичом по голове
Олег ИВАНОВ
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Благодарность накануне вручил врио начальника ОМВД России по Бутурлиновскому району подполковник полиции Алексей Зименский.Благодарность накануне вручил врио начальника ОМВД России по Бутурлиновскому району подполковник полиции Алексей Зименский.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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33-летнему Сергею Самойлову, жителю Бутурлиновки, вручили благодарственное письмо за то, что мужчина поймал грабителя, напавшего с кирпичом на пенсионера. Благодарность накануне вручил врио начальника ОМВД России по Бутурлиновскому району подполковник полиции Алексей Зименский.

Мы рассказывали, что 20 февраля около 17.25 у одного из продуктовых магазинов на улице 3-го Интернационала в Бутурлиновке грабитель напал на 74-летнего пенсионера. Пожилой мужчина возвращался домой с полным пакетом с продуктами. Он потратил около 600 рублей. Увидев старика, преступник схватил кирпич, подбежал к пенсионеру и ударил его по голове.

- У потерпевшего была кровь на затылке и на руках. Он стал звонить в полицию, а я погнался за нападавшим, задержал его в переулке Связистов и через несколько минут передал задержанного следственно-оперативной группе, - рассказал Сергей Самойлов.

Потом выяснилось, что преступником был 41-летний житель Бутурлиновки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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