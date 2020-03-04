В Воронеже драка в кафе едва не кончилась убийством

4 Март 2020 2020-03-04T14:20:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 3 марта, около четырех утра сотрудники вневедомственной охраны выехали по сработавшему в одном из кафе Ленинского района сигналу тревоги. Приехав, они увидели жестокую драку. Один молодой мужчина изо всех сил лупил по голове другого.

- Нападавшего задержали, его личность установили. Это 27-летний воронежец. Его жертве наши сотрудники вызвали скорую. Мужчину увезли в больницу и там госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU