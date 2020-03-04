Ректор воронежского опорного вуза Сергей Колодяжный объявил о своей отставке

4 Март 2020 2020-03-04T14:07:48+03:00

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4 марта ректор воронежского технического университета Сергей Колодяжный объявил о том, что подал заявление об отставке с поста руководителя вуза. И заявил об уверенности, что за его удовлетворением дело не станет. Колодяжный полагает, что уже 6 марта об его уходе с должности объявят официально.

Теперь уже экс-ректор вуза сделал это заявление на заседании суда, определявшего для него меру пресечения по делу о взятке и мошенничестве на 72 миллиона рублей. Колодяжный виновным себя не признает. В суде он заявил, что зарплаты в 600 тысяч рублей ему вполне хватало, чтобы не пускаться ни в какие незаконные махинации. Однако суд больше поверил представителю Следственного комитета Зорро Полатову. В итоге Сергея Колодяжного оставили в СИЗО до 28 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU