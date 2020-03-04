2020-03-04T13:52:47+03:00
Общество

Авиакомпания «Победа» планирует работать в Воронеже как минимум пять лет

Сейчас лоукостер разыскивает представителя в местный аэропорт
Олег ИВАНОВ
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Подрядчику нужно будет обслужить 3 650 рейсовПодрядчику нужно будет обслужить 3 650 рейсовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Авиакомпания «Победа» объявила тендер на оказание представительских услуг в международном аэропорту Воронеж. От претендентов требуется наличие опыта, квалификации и материально-технических ресурсов. Начальная она же максимальная цена договора - 8,4 млн рублей. Заявки будут рассмотрены не позднее 23 марта.

Планируется, что договор будет действовать в течение пяти лет: с марта 2020-го по апрель 2025-го. Подрядчику нужно будет обслужить 3 650 рейсов. В его обязанности, например, будет вхзодить контроль норм перевозки багажа пассажирами и соответственно брать дополнительную плату с тех, кто их превысил.

Напомним, о приходе авиакомпании «Победа» сообщали в официальном аккаунте правительства Воронежской области. Самолеты будут летать из Воронежа в Санкт-Петербург, Москву и обратно. Рейсы начнутся весной 2020-го года. По информации воздушной гавани, билеты в среднем будут стоить полторы тысячи рублей. Напомним, что приход «Победы» мог состояться уже весной 2015-го. Однако придти к договоренности тогда не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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