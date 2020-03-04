В воронежском ЗАГСе можно будет получить за день свидетельства из других регионов

4 Март 2020 2020-03-04T12:53:40+03:00

Вся работа должна быть закончена к концу этого года Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Для этого сейчас идет работа по оцифровке всех бумажных данных

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Единый реестр ЗАГС начал работать с 1 октября 2018 года – эта система объединила все органы ЗАГС страны в единое информационное пространство. Так, в Воронежской области сейчас есть возможность получать услуги по экстерриториальному принципу. Об этом рассказала 3 марта на пресс-конференции в Доме журналистов руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина.

Например, если запись акта о рождении составлена во Владивостоке, но есть в Едином реестре, то получить повторное свидетельство можно в Воронеже. Не нужно ждать больше месяца пока оно придет по почте. При этом нужный документ можно получить в день обращения. Если же записи пока нет в реестре, то, конечно, на получение нужного документа уйдет больше времени.

В регионе за выдачей повторных свидетельств по принципу экстерриториальности в 2020 году обратилось более 100 заявителей. Например, были выданы свидетельства по записям актов, которые хранятся в Ростовской и Иркутской областях, Чеченской Республике и Красноярском крае.

Чтобы система полноценно работала, нужно оцифровать все бумажные записи с 1 января 1926-го по 30 сентября 2018-го. Пока в нашем регионе в электронную базу попали документы только до 1980-ых годов. Операторам предстоит расшифровать почерки сотрудников, составлявших записи актов в разные годы.

- Ввод данных должен осуществляться двумя операторами. После этого происходит сверка введенных значений - так называемая верификация. Если расхождений не выявлено, то запись акта считается переведенной в электронный вид и может быть передана в ЕГР ЗАГС, - сообщила Марина Севергина.

Напомним, мы уже писали, что в нашем регионе потратят до 42 млн рублей на конвертацию в форму электронного документа записей актов гражданского состояния. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2020 года.

Всего в архивах территориальных отделов ЗАГС Воронежской области хранится более 9 млн записей на бумажных носителях. В 2020 году необходимо конвертировать более 3 млн документов – все, что пока остаются в бумажном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU