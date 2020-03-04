В Воронеже мошенник отнял у женщины 144 тысячи рублей весьма необычным способом

4 Март 2020 2020-03-04T12:17:06+03:00

В полиции предупреждают: ни в коем случае нельзя делать финансовые операции по указке незнакомцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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42-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа стала жертвой изощренного мошенника. Женщине позвонил незнакомец и заявил, что от ее имени поступил запрос на оформление кредита. И уточнил, действительно ли она подавала эту заявку. Услышав отрицательный ответ, аферист предложил установить приложение, дающее удаленный доступ к компьютеру. Якобы это поможет обезопасить женщину от мошенников. Для этого, правда, нужно сообщить личные данные.

Женщина на свою беду согласилась. Вскоре незнакомец подключился к личному кабинету собеседницы и снял с ее счета 144 тысячи рублей. После чего, естественно, перестал выходить на связь.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Афериста разыскивают. – сообщили в региональном ГУ МВД. – Всего 3 марта в Воронежской области жертвами мошенников стали семь человек. Им причинен ущерб на общую сумму более 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU