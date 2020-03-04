2020-03-04T11:41:18+03:00
Общество

В центре Воронежа эвакуировали машину автоледи, не заплатившей 165 штрафов

На одной из главных городских улиц остановили и еще одного любителя нарушать правила [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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"Хендай" увозят на штрафстоянку."Хендай" увозят на штрафстоянку.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Инспекторы ГИБДД во время совместного рейда со служебными приставами задержали на площади Ленина «Hyndai Solaris», принадлежащий 33-летней жительнице города Воронежа. Эта женщина за последние два года не заплатила 165 штрафов за нарушения правил. Машину увезли на штрафстоянку.

Кроме того, у дома № 39 по улице Плехановской стражи порядка и приставы остановили автомобиль «Mitsubishi Spase Star», которым рулил 28-летний житель Рамонского района. Оказалось, что этот водитель нарушал правила более 150 раз. Ни одного штрафа он не оплатил. После того, как машину задержали, мужчина быстро нашел деньги. Теперь он ничего не должен.

Водитель "Мицубиши" после разговора с силовиками быстро оплатил все штрафы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель "Мицубиши" после разговора с силовиками быстро оплатил все штрафы.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В ГИБДД отметили, что в основном автоледи и водитель «Мицубиши» превышали скорость. Кстати, именно это нарушение правил чаще всего и приводит к авариям, в которых гибнут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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