2020-03-04T11:02:37+03:00
Общество

Жена молочного короля будет представлять Воронежскую область в Общественной палате России

Нелю Пономареву избрали 3 марта
Юрий КОЗЛОВ
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Неля Пономарева переходит на федеральный уровень.Неля Пономарева переходит на федеральный уровень.Фото: с сайта Общественной палаты Воронежской области.
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В Общественной палате Воронежской области 3 марта выбирали представителя региона в вышестоящую организацию на федеральном уровне. Претендентов было двое – председатель Неля Пономарева и Никита Панов.

Члены общественной палаты предпочли кандидатуру своего нынешнего руководителя – Нели Пономаревой. Именно она представит наш регион в Общественной палате России 7 созыва.

Напомним, Пономарева возглавляет региональную Общественную палату с 2015 года после того как пост ее руководителя покинул бывший председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Александр Соловьев. До этого Неля Валерьевна была известна прежде всего как жена основателя молочного гиганта «Молвеста», депутата Госдумы Аркадия Пономарева. Этот очень богатый человек уже который год в отличие от своих состоятельных коллег представляет более-менее адекватную декларацию доходов, в которых указывает немалое количество недвижимости не только в России, но и в Испании. В 2018-м, по официальной версии, он заработал 177,2 миллиона рублей. У его супруги два года назад доходы были намного скромнее, но тоже не маленькие – 15.4 миллионов рублей. Декларации по 2019 году, как обычно, обнародуют в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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