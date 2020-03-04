Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в три раза

4 Март 2020 2020-03-04T10:41:19+03:00

Чаще всего клиенты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения и книги, а также заказывать товары на AliExpress

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Компания определила предпочтения пользователей программы лояльности «Больше» за 2019 год. Чаще всего клиенты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения и книги, а также заказывать товары на AliExpress.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Tele2 составила рейтинг самых популярных категорий за 2019 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU