2020-03-04T10:41:19+03:00
Общество

Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в три раза

Чаще всего клиенты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения и книги, а также заказывать товары на AliExpress
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Компания определила предпочтения пользователей программы лояльности «Больше» за 2019 год. Чаще всего клиенты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения и книги, а также заказывать товары на AliExpress.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Tele2 составила рейтинг самых популярных категорий за 2019 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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