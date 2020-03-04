В Воронеже две машины выехали на «встречку» и там столкнулись

4 Март 2020 2020-03-04T10:23:54+03:00

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На дороге недалеко от Юго-Западного кладбища на видеорегистратор попала встреча двух одиночеств. Сразу две машины выехали на противоположную сторону дороги. Видимо, чтобы развернуться. И врезались друг в друга. Такая вот, встреча на «встречке». Не повезло им – зато избежали опасности соблюдавшие правила дорожного движения водители. Они немало удивлялись, проезжая мимо своих незадачливых коллег.

К сожалению, о воронежской культуре вождения гости города отзываются весьма негативно. В «обгонялки» играют не только обычные водители, но и таксисты и даже шоферы маршруток. Следствие этому – частые ДТП. И немалое число аварий с погибшими.

К счастью, 3 марта стало приятным исключением. По данным регионального ГУ МВД, в этот день в авариях по крайней мере никто не погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU