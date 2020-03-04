2020-03-04T09:51:18+03:00
Происшествия

В Воронеже лишили звания нотариуса юриста, из-за которого у бизнесмена едва не отобрали недвижимость на 135 миллионов рублей

Суд над ним был почти полтора года назад, однако право заниматься нотариальной деятельностью отобрали только 3 марта
Юрий КОЗЛОВ
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Юрист с подмоченной репутацией после суда еще почти полтора года занимался нотариальной деятельностью.Юрист с подмоченной репутацией после суда еще почти полтора года занимался нотариальной деятельностью.Фото: из архива «КП»
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Подошла к концу история, стоившая воронежскому бизнесмену массы нервов и потери части здоровья. Переживать было из-за чего: из-за подложной доверенности предприниматель едва не лишился права собственности на два земельных участка в Рамони площадью 10000 и 40000 квадратных метров, а также на склад и нежилое помещение на улице Карпинского. Стоила вся эта недвижимость 135 миллионов 810 тысяч рублей.

Махинация стала возможной в том числе из-за нотариуса, оформившего доверенность. По версии юриста, изложенной в суде, к нему пришел мужчина, сильно похожий на бизнесмена, с еще одним субъектом, на которого и оформили доверенность на недвижимость. Нотариус заявил, что никаких подозрений у него не возникло. Суд ему не поверил.

Гораздо более близкой к истине для судьи Натальи Ильченко показалась версия о том, что с нотариусом, скажем так, поделился мошенник, который привел для оформления сделки некую асоциальную личность. Кстати, именно этот субъект и расписывался в официальных документах, что подтвердила графологическая экспертиза. Аферист свой росчерк в бумагах предусмотрительно не оставил.

Вся эта махинация не выгорела случайно. Бизнесмен нанял земснаряд для намывки песка и у работяг узнал, что как хозяин его участка к ним уже обращался другой человек. Предприниматель пошел в Росреестр, и тут узнал, что вообще всю его недвижимость кто-то уже оформил на себя.

Юриста оштрафовали на 120 тысяч рублей, но не дали какой-либо срок из-за того, что истек срок давности. Однако дали понять, что с нотариальной деятельностью придется заканчивать. Тот намеревался обжаловать приговор. И, как выяснилось, спокойно продолжал оформлять сделки, при этом нотариальная палата области не настаивала на лишении его лицензии. Тогда это сделал Советский районный суд на заседании 3 марта. Тем самым сбылось желание едва не лишившегося имущества бизнесмена, который на этом деле заработал себе заболевание сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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