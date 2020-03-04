В Воронеже дом, где обитают бомжи, может стать офисом автодилера

4 Март 2020 2020-03-04T09:06:16+03:00

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На сайте мэрии опубликовали информацию о конкурсе на покупку части Дома Клочковых, расположенного по адресу: улица Никитинская, 50в и прилегающего к нему участка земли. На данный момент единственным претендентом на эти объекты недвижимости является автодилер ООО «СКС-Лада». Вероятно, эта организация откроет в Доме Клочковых свой офис. Естественно, после того как здание приведут в божеский вид – на данный момент оно фактически стало приютом для бомжей.

На продажу выставляют часть памятника культуры регионального значения площадью 645, 5 квадратных метров и участок земли возле него в 472 «квадрата». Начальная цена – 13,3 миллиона рублей.

Автодилеру предстоит вначале разработать проект реконструкции здания, это нужно будет сделать до 1 декабря 2021 года. Затем до 1 декабря 2025-го нужно привести памятник архитектуры в порядок, то есть, сделать его современным зданием, максимально сохранив детали, имеющие историческое значение. И, наконец, к марту 2026 года отреставрированное здание должны будут ввести в эксплуатацию.

Справка «КП»

Дом Клочковых построен в середине XIX века. Сначала он был одноэтажным и принадлежал мещанину Петра Борисова. В 1858 году здание купила семья купца Ивана Клочкова. Одна из дочерей Клочкова, Лариса была женой выдающегося российского педагога, автора нескольких учебников русского языка Николая Бунакова.

В середине 1880-х годов дом был перестроен по проекту воронежского архитектора Мысловского. В конце 1940-х - начале 1950-х при восстановлении здания, разрушенного во время войны, был возведен второй этаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU