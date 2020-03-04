2020-03-04T08:29:38+03:00
Общество

Под Воронежем появятся две новые школы

Об этом заявил губернатор во время визита в Семилукский район
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Гусев в разговоре с главой Семилукского района Геннадием Швырковым поддержал его намерение участвовать в предстоящих выборах.Александр Гусев в разговоре с главой Семилукского района Геннадием Швырковым поддержал его намерение участвовать в предстоящих выборах.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Во вторник, 3 марта, глава области Александр Гусев посетил Семилукский район. Он побывал на предприятии, выпускающем хлеб, и на крупном тепличном комплексе. И встретился с главой района Геннадием Швырковым, который сообщил губернатору о намерении и дальше занимать эту должность (если, конечно, выиграет предстоящие выборы). Александр Гусев не возражал. И высказался о перспективах района:

- Мы будем вкладываться сюда в социальную инфраструктуру и будем помогать развивать дорожную сеть. Здесь есть прирост населения. Мы с главой обсуждали –около 500 человек в год прогнозируют прирост, среди новых семилукцев много молодежи. В перспективе собираемся построить четыре школы, по двум решение принято – в Стрелице и Семилуках. В Стрелице начнем в этом году, в Семилуках - в 2021-м. Кроме того, нужно приводить в порядок существующие социальные объекты, прежде всего в сфере культуры и спорта. На будущий год добавим около миллиарда рублей в программу капитального ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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