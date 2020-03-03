В Воронеже оштрафовали директора коллекторского агентства

3 Март 2020 2020-03-03T20:30:48+03:00

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Суд Центрального района оштрафовал директора коллекторского агентства. Нарушения в работе фирмы по взысканию долгов выявили сотрудники прокуратуры.

- Проверка установила, что в сообщениях, направляемых агентством взысканий должникам, не содержалась информация о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены деньги при погашении просроченной задолженности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Кроме того, при приеме на работу сотрудников, которые имеют доступ к информации о должниках, с них не требовались справки о наличии или отсутствии у них судимостей. А меж тем, на работу по взаимодействию с должниками не должны допускаться те, кто имеют судимость за определенные категории преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU