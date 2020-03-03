Под Воронежем пропала пенсионерка с потерей памяти
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" обратились за помощью в поиске Валентины Колесниковой из села Устье Хохольского района. 63-летняя женщина 2 марта вышла из дома и не вернулась. Родственники беспокоятся, потому что женщина нуждается в медицинской помощи, она страдает потерей памяти.
У пенсионерки карие глаза, она шатенка, у нее плотное телосложение, рост 165 см.
Женщина была одета в синюю куртку, темные брюки, светлую вязаную шапку, синие сапоги с белыми вставками.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните на номер горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по РФ) или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU