2020-03-03T19:52:21+03:00
Общество

Под Воронежем пропала пенсионерка с потерей памяти

Женщина ушла из дома в селе Устье Хохольского района
Ярослав ИВАНОВ
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Лиза Алерт ВоронежЛиза Алерт Воронеж
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Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" обратились за помощью в поиске Валентины Колесниковой из села Устье Хохольского района. 63-летняя женщина 2 марта вышла из дома и не вернулась. Родственники беспокоятся, потому что женщина нуждается в медицинской помощи, она страдает потерей памяти.

У пенсионерки карие глаза, она шатенка, у нее плотное телосложение, рост 165 см.

Женщина была одета в синюю куртку, темные брюки, светлую вязаную шапку, синие сапоги с белыми вставками.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните на номер горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по РФ) или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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