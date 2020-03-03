2020-03-03T19:16:58+03:00
Происшествия

Под Воронежем сотрудница полиции организовала с мужем бизнес на незаконной миграции

Они за деньги продавали разрешения на временное проживание и вымогали средства за оформление ненужных буманг
Ярослав ИВАНОВ
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В Грибановском районе Воронежской области накрыли преступную группу, которая занималась мошенничеством и организацией незаконной миграции. Компания состояла из дамы, занимавшей должность инспектора отделения по вопросам миграции, ее мужа (пенсионера органов внутренних дел) и их знакомого.

С февраля по ноябрь 2018 года подельники организовали за деньги получение разрешения на временное проживание, вида на жительство на территории России, гражданства РФ иностранным гражданам и фиктивно регистрировали их на территории Грибановского района.

Кроме того, в ноябре 2018 года бывшая инспектор по вопросам миграции отдела полиции специально вводила иностранца в заблуждение с целью вымогательства денег. Дама потребовала от мигранта дополнительные документы для продления ему срока временного пребывания на территории РФ, которые в действительности не требовались. И говорила, что их оформление занимает длительное время. После этого ее супруг связался с мужчиной и предложил ему продлить срок временного пребывания быстро и без предоставления «необходимых документов» - за деньги! Иностранец заплатил.

Уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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